Voto tedesco, Salvini festeggia i neonazisti. Ma Tajani: «Pessima notizia»

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Lo tsunami nero di Afd si fa sentire anche in Italia. Dopo l'annunciata e al contempo storica vittoria del partito di estrema destra in Sassonia-Anhalt, la politica italiana si divide tra chi applaude il duo Alice Weidel-Ulrich Siegmund e chi rileva una minaccia per la tenuta democratica della Germania e dell’Europa. Gioia sovranista Il più veloce a “festeggiare” è stato Matteo Salvini. Già in mattinata il leader della Lega aveva manifestato la sua vicinanza alla omologa di Afd Weidel e quando g