W l’Italia liberata. Ma è omessa la parola fascismo

Il testo preparato dalla Camera, diffuso il 12 febbraio, durante la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Costituente
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Un percorso verso l’Assemblea costituente che ha rimosso la parola fascisti. Almeno secondo la premessa del testo preparato dalla Camera, diffuso il 12 febbraio, durante la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Costituente, nella della Sala della Lupa di Montecitorio. Scorrendo le quattro pagine di presentazione del testo, dopo poche righe, si parla di «liberazione del territorio nazionale». La prima domanda è: da chi? Nessuna risposta. Magari viene spiegato dopo. Si continua la lettu