L’Emilia Romagna ha lanciato “Youz-Forum giovani”, un percorso di partecipazione giovanile e confronto che va dal clima ai diritti, presieduto dalla vicepresidente e assessore alle Politiche giovanili, Elly Schlein. Parteciperanno anche tutti i soggetti - istituzionali e no, pubblici e privati - che in Emilia-Romagna si occupano di giovani.

«Nasce dopo un anno difficilissimo, che ha visto fortemente limitare la loro socialità e capacità di esprimersi» sottolinea la vicepresidente. Schlein si è impegnata a «tenere conto delle indicazioni che emergeranno durante i diversi incontri. Consentirà a noi amministratori di stabilire un approccio coordinato fra le progettualità molto ampie inserite nei programmi regionali legati al Pnrr e alla nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-2027».

Gli eventi

Dal 24 giugno è online la piattaforma dedicata al percorso partecipativo youz.emr.it per avere gli aggiornamenti sul Forum Youz e aderire ai prossimi appuntamenti. Contestualmente p stata lanciata la pagina Facebook GiovaZoom. L’evento di lancio si è svolto a Bologna.

Adesso sono previsti altri quattro appuntamenti:

Modena il giorno 8 luglio 20:30 al Parco Enzo Ferrari (MO) sui temi Make it fairER: sviluppo integrato, aree interne, trasparenza, servizi, partecipazione, prossimità, rigenerazione urbana, accessibilità);

Parma con Make it closER- Emilia-Romagna Regione d’Europa: inclusione sociale, lavoro di qualità, parità di genere, Lgbtqi, giovani, sport, cultura, pace, legalità, diritto alla casa, lotta alle diseguaglianze;

Cesena con Make it greenER- Emilia-Romagna Regione d’Europa: emergenza climatica, efficienza energetica, decarbonizzazione, rinnovabili, economia circolare, rifiuti, acqua, aria, biodiversità, mobilità sostenibile, consumo di suolo, cura del territorio, sensibilizzazione, stili di vita;

Bagnacavallo, con Make it smartER Emilia-Romagna Regione d’Europa: ricerca, innovazione, competenze, scuola, formazione, startup, talenti, creatività, internazionalizzazione, digitalizzazione.

Infine, si chiuderà di nuovo Bologna, con l’evento finale a fine ottobre.

Più di 8mila inviti

Schlein punta a una rete molto ampia. Nell’ambito del lancio di Youz sono state invitate più di 8mila persone, tra stakeholder e i giovani aderenti youngERcard.

Per facilitare l’adesione al forum, la Regione ha messo a disposizione uno specifico kit per agevolare la partecipazione attiva: documenti di discussione, linee guida e indicazioni tecniche per collegarsi e intervenire ai lavori, suggerimenti su metodi di lavoro, e linee guida per i social.

© Riproduzione riservata