l’intervista

Zaccaria: «Chi difende la Carta e chi no: sarà questa la sfida del voto»

Daniela Preziosi
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02 settembre 2026 • 06:00

Il giurista: «Il ballottaggio aggiunge al Melonellum ulteriori elementi di incostituzionalità. Il 28 iniziativa delle reti civiche. Serve lo spirito del referendum, i partiti hanno capito»

L’emendamento di Fdi che inserisce il ballottaggio sulla nuova legge elettorale ieri è arrivato al Senato. Ma il costituzionalista Roberto Zaccaria resta scettico. Non nel merito, che boccia senza appello perché «aumenta il tasso di incostituzionalità della legge e innesta un sistema che con il bicameralismo fa pugni. Aggiunge pasticcio a pasticcio. Nel caso, noi faremo un nuovo appello, rinforzando le nostre critiche». Quando dice «noi», Zaccaria, non parla “solo” dei 160 costituzionalisti che

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.