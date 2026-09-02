Zaccaria: «Chi difende la Carta e chi no: sarà questa la sfida del voto»

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L’emendamento di Fdi che inserisce il ballottaggio sulla nuova legge elettorale ieri è arrivato al Senato. Ma il costituzionalista Roberto Zaccaria resta scettico. Non nel merito, che boccia senza appello perché «aumenta il tasso di incostituzionalità della legge e innesta un sistema che con il bicameralismo fa pugni. Aggiunge pasticcio a pasticcio. Nel caso, noi faremo un nuovo appello, rinforzando le nostre critiche». Quando dice «noi», Zaccaria, non parla “solo” dei 160 costituzionalisti che