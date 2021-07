Il leader della Lega sfida il Pd, anzi il suo segretario Enrico Letta, fermo sul no a qualsiasi mediazione sulla legge Zan. Una fermezza sempre più scomoda da mantenere, nel suo partito, dove la minoranza di Base riformista ormai apertamente chiede un tavolo con Matteo Renzi e Matteo Salvini per provare a trovare un punto di incontro.

Il leader della Lega capisce le difficoltà interne di Letta e quindi lo sfida: «Propongo a Enrico Letta, per l’ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede», dice da Bassano del Grappa (Vicenza), dove è in tour per sostenere la raccolta delle firme sui referendum sulla giustizia. «Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd».

Freddo il Pd

Fredda la reazione del Pd. «Quanto vale la parola di Salvini sulla legge Zan», è il commento che viene consegnato da un dirigente molto vicino al segretario. «Restiamo sulla scadenza di martedì. Arriveranno gli emendamenti. E ciascuno porterà un nome e un cognome. Ognuno si assumerà la sua responsabilità».

Gli emendamenti

Martedì alle 12 infatti scade il termine per la presentazione degli emendamenti. I «trattativisti» di Italia viva e della Lega stanno decidendo con quale tecnica d’aula costringere Letta a sventolare bandiera bianca. I renziani potrebbero riproporre gli emendamenti già consegnati al presidente della commissione giustizia Andrea Ostellari: soppressione dell’art.1 della legge (quello con le definizioni, compresa la contestata «identità di genere»), all’art.2 introduzione delle aggravanti per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi «fondati sull’omofobia e la transfobia», sopprimere l’art.4 (quello che sottolinea la libertà di pensiero) e infine all’art.7, dove si prescrive alle scuole di organizzare iniziative per la giornata contro le discriminazioni, aggiunge una sottolineatura al rispetto «dell’autonomia scolastica».

Nella speranza che su qualcuno di questi possa convergere la Lega, Forza Italia ma anche Fratelli d’Italia. E così, propiziati magari dal voto segreto, la legge potrebbe essere modificata. Poi però il testo, così cambiato, dovrebbe essere approvato. Ma da chi? Fin qui la stragrande maggioranza delle associazioni per i diritti hanno consegnato al Pd il mandato di non accettare mediazioni.

Le associazioni: meglio nessuna legge

«Meglio nessuna legge che un testo rielaborato da chi pensa che le nostre esistenze non valgano», è infatti l’appello di un centinio di associazioni, collettivi, reti e gruppi Lgbt (fra cui Arcigay e sindacati) a proposito delle fumose mediazioni di cui Matteo Salvini e Matteo Renzi parlano da giorni. Le associazioni chiedono di «non mollare, vogliamo questa legge senza compromessi sulle nostre identità di genere e sui nostri orientamenti», «Abbiamo già visto gli effetti dei compromessi al ribasso, con lo stralcio della stepchild adoption (...). Oggi si ripete lo stesso schema».

