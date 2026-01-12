turismo locale

La Lega spende 2 milioni di euro per i “Cammini”

Stefano Iannaccone
12 gennaio 2026 • 07:00

Il partito di Matteo Salvini sta per portare a casa una legge approvata oltre un anno fa al Senato. L’iniziativa punta a favorire le passeggiate nelle stradine di campagna, lungo fiumi e laghi, itinerari insomma poco noti

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

La Lega si mette in cammino. Anzi in cammini. Per sventolare una delle proprie bandiere, infatti, il partito di Matteo Salvini sta per portare a casa una legge approvata oltre un anno fa al Senato. E mette in conto una spesa complessiva di 2 milioni di euro. L’iniziativa punta a favorire le passeggiate nelle stradine di campagna, lungo fiumi e laghi, itinerari insomma poco noti. L’obiettivo ufficiale? Potenziare il turismo locale. La prima firma sulla proposta è del senatore pugliese Roberto Mar

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.