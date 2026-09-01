il capitano accerchiato sul fronte padano

Lega contro Lega, la sfida finale a Salvini. I nordisti e il sogno di Giorgetti leader

Stefano Vergine
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01 settembre 2026 • 19:26

Costituito il comitato per ridare vita al partito della Padania. Chiede un confronto per eleggere un vero leader che possa guidare la riscossa dei delusi del Nord. Il ministro dell’Economia è tra i sei donatori del vecchio movimento 

Eleggere un nuovo segretario federale, alternativo a Matteo Salvini, e presentare il partito alle prossime politiche per evitare di regalare agli altri movimenti di destra i voti dei nordisti. È con questo obiettivo che l’ex deputato Gianluca Pini lo scorso 28 agosto ha costituito insieme ad alcuni militanti a Forlì, sua città di residenza, il comitato per il congresso federale della Lega Nord, partito che è ancora oggi proprietario del logo-simbolo del movimento fondato da Umberto Bossi, Albert

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.