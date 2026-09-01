Lega contro Lega, la sfida finale a Salvini. I nordisti e il sogno di Giorgetti leader

Costituito il comitato per ridare vita al partito della Padania. Chiede un confronto per eleggere un vero leader che possa guidare la riscossa dei delusi del Nord. Il ministro dell’Economia è tra i sei donatori del vecchio movimento

true false

Eleggere un nuovo segretario federale, alternativo a Matteo Salvini, e presentare il partito alle prossime politiche per evitare di regalare agli altri movimenti di destra i voti dei nordisti. È con questo obiettivo che l’ex deputato Gianluca Pini lo scorso 28 agosto ha costituito insieme ad alcuni militanti a Forlì, sua città di residenza, il comitato per il congresso federale della Lega Nord, partito che è ancora oggi proprietario del logo-simbolo del movimento fondato da Umberto Bossi, Albert