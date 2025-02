Nell’anno peggiore dei tagli alla sanità c’è un ente che ha ricevuto soltanto nel 2024, 1,35 milioni di euro dal Ministero della Salute e 2 milioni dal Ministero dell’Economia: la Lilt, lega italiana contro i tumori. Inoltre il ministro Orazio Schillaci ha predisposto uno stipendio per il “volontario” presidente della Lilt, Francesco Schittulli. E ha disposto anche che gli vengano pagati gli arretrati per tutti quegli anni in cui Schittulli sotto altri governi non ha percepito un euro. «Schittulli ha sofferto molto con Speranza al ministero e ancora prima con Giulia Grillo. L’arrivo di Meloni ha spianato la strada per lui e livellato il dissenso interno», raccontano al Domani alcuni volontari dell’ente.

Lilt cresce economicamente grazie ai fondi ministeriali ma produce molto poco da un punto di vista di rilievo scientifico: qualche campagna sulla prevenzione come “L’ottobre rosa” e qualche gaffe. L’ultima: l’invito di un astrologo a parlare di lotta contro il cancro durante un evento al ministero della Salute, Rino Liuzzi di Conversano “Jupiter”, il 5 dicembre.

Un intervento sugli influssi della Luna e di Giove sul nostro corpo e della necessità di essere in equilibrio con l’universo che ha messo in imbarazzo non solo i professionisti iscritti alla Lilt ma anche il presente ministro Schillaci.

L’idea di invitare “Jupiter” porta la firma del dinamico Francesco Schittulli eterno presidente, in carica dal 2000, oncologo pugliese, figlio di un esponente democristiano di corrente morotea di cui più volte ha tentato di prendere il testimone politico con risultati modesti.

Eletto con il centrodestra presidente della Provincia di Bari dal 2009 al 2014. Vicino a Raffaele Fitto, in passato ha tentato la scalata alla presidenza della Regione Puglia, fallendo. È tra i fondatori Noi con l’Italia, centristi a sostegno della coalizione del governo Meloni.

Ed è proprio con Giorgia Meloni al Governo che il suo prestigio, soprattutto economico, rifiorisce. Se in Italia crescono a 4,5 milioni gli italiani che rinunciano a curarsi per ragioni economiche, la Lilit di Schittulli raddoppia gli incassi: da 2,7 a 4,9 milioni. Il presidente che ha dichiarato un reddito pari a 334mila euro di reddito ha dimostrato negli anni un talento nelle relazioni con il potere: al suo fianco siede la segretaria storica Carla Autino, zia di Celeste Autino anche lei in Lilt Lazio.

Celeste Autino è moglie di Alberto Danese già autore della Voce del patriota ma soprattutto storico collaboratore di Giorgia Meloni, «esperto di sociale». Una girandola di amicizie e potere che porta Schittulli a stringere un rapporto di fiducia massima con il ministro alla Salute.

Per statuto tutti i membri della Lilt dovrebbero essere volontari. Tutti tranne uno: con una delibera firmata da Schillaci il cinque gennaio del 2023, Schittulli è riuscito non solo a ottenere un compenso per la sua presidenza ma anche per la Vice presidente, Concetta Stanizzi, presidente di Lilt Catanzaro che quest’anno registra l'incidenza più elevata di migrazioni di pazienti oncologici: il 43 per cento si rivolge a strutture sanitarie del centro-nord. Soldi anche ai tre componenti del Consiglio mentre Schittulli riesce anche a farsi dare un’indennità, quindi gli arretrati per un totale di 167 mila euro.

Le associazioni provinciali di Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia sono molto attive per quanto riguarda il volontariato ma non ricevono contributi da parte della Lega nazionale. «Solo se vinciamo un progetto di ricerca abbiamo accesso al 5xmille», soldi dei contribuenti che devono essere rendicontati e non possono essere utilizzati per il pagamento dell’affitto della sede, per esempio.

Sotto l’occhio vigile dei meloniani la Lilt accelera con le sue iniziative simboliche: un protocollo d’intesa con Miss Italia, per promuovere la cultura della prevenzione. Tra un’iniziativa e l’altra, l’ente viene attraversato anche da altri rappresentanti del centrodestra al Governo, come Giovanni Toti l’ex governatore ligure che ha patteggiato una pena per corruzione trasformata in 1.620 ore di lavori socialmente utili grazie alla legge Cartabia, il 17 febbraio ha preso servizio presso la sede genovese della Lilt.

© Riproduzione riservata