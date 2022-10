Alla Camera l’incontro tra la leader e i nuovi parlamentari: «Abbiamo rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri»

La premier in pectore, Giorgia Meloni, si è staccata dagli impegni per costruire la squadra di governo per incontrare i parlamentari neo eletti di Fratelli d’Italia. Molti più rispetto a 5 anni fa e tantissimi volti nuovi, l’incontro si è svolto a Montecitorio. Meloni ha regalato ai neoparlamentari una cravatta per gli uomini e un foulard per le donne, con il logo di Fratelli d’Italia e della diciannovesima legislatura.

La leader ha parlato senza però entrare nel merito dei difficili giorni di confronto con gli alleati. Agli eletti ha raccomandato responsabilità e presenza in aula. «Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi. Ogni qual volta entrerete in parlamento dovrete pensare a tutti gli italiani che il 25 settembre hanno visto in noi la loro speranza e ci hanno messo in mano il loro futuro. Così come dovrete pensare a tutti quelli che non ci hanno votato perché, in alcuni casi, la speranza l'hanno persa. E dovremmo lavorare per far cambiare loro idea», ha detto meloni.

Il prossimo governo

Sul fronte della costituzione del prossimo governo, ha spiegato che «puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile. Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia, come il caro bollette, l'approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo. Tutto quello che faremo sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale».

Infine, un accenno anche a chi è Fratelli d’Italia: «Abbiamo rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream. Noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri».

Gli alleati

L’incontro con i neoparlamentari coincide con ore complicate all’interno dell’alleanza di centrodestra. Se nei giorni scorsi la polemica ha riguardato soprattutto la Lega e la volontà di Matteo Salvini di avere il Viminale, il vertice di Arcore del fine settimana ha lasciato Silvio Berlusconi molto contrariato.

Il presidente di Forza Italia spinge perché Licia Ronzulli, sua fedelissima, abbia un ministero di peso. Meloni, invece, non sembrerebbe orientata a dare spazio al braccio destro del Cavaliere nella sua squadra, se non in una posizione defilata.

La replica pubblica di Berlusconi è arrivata a distanza, su Facebook, parlando di metodo: «Non esistono, non possono esistere, fra partiti alleati, veti o pregiudiziali verso qualcuno. Se questo accadesse, ma non è il caso nostro, non lo potremmo mai accettare». Inoltre, «non procederemo con il 'manuale Cencelli' in uso nella prima Repubblica per spartire i posti di governo secondo i pesi delle singole forze politiche, ma utilizzeremo come primo criterio di scelta l'efficienza, la concretezza, la capacità di lavoro dimostrata nel tempo da ciascun candidato».

