«Migranti, giudici politicizzati». Meloni attacca in stile Nordio

«Non politicizzare il referendum». L’indicazione di Giorgia Meloni appartiene da martedì sera al passato. Più che prendere le distanza delle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha in qualche modo seguito le sue orme sferrando un attacco frontale ai giudici nel campo a lei più caro, l’immigrazione. Ha infatti deciso di intervenire su un fatto ormai noto da due giorni. E lo ha fatto mettendoci la faccia, letteralmente, sui social: «Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per