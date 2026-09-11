Ore 8.48: l’apocalisse di New York vista dalla finestra dell’Empire State

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Fui l’ultimo a lasciare l’Empire State Building. Cinque agenti dell’Fbi, in giubbotto nero, mi accompagnarono all’ascensore. Mi avevano avvertito: se non avessi rispettato l’ordine di evacuazione, mi avrebbero arrestato. Io continuavo a dire che dovevo restare, stavo scrivendo. Sprezzo del pericolo, ma anche istinto da giornalista: quando il mondo esplode davanti ai tuoi occhi, la prima reazione è raccontarlo. Alla fine cedetti. Scendemmo, in un silenzio di tomba, fino al pianterreno. Fuori, Man