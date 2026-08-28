la Silicon Valley e le corporation si riavvicinano ai dem

L’11 settembre di Trump. A Ground Zero il presidente è “persona non grata”

Luca Burini
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28 agosto 2026 • 19:47

Il presidente non parteciperà alla cerimonia per l’anniversario dell’attacco del 2001 per paura delle polemiche. Un giudice federale stoppa di nuovo l’attacco del tycoon al voto postale: «Sarebbe un danno irreparabile per gli Stati». Il Wsj: i big della Silicon Valley e le grandi corporation si stanno riavvicinando ai democratici

La mania di Donald Trump per la gestione dei palcoscenici e dei simboli identitari non è un segreto. Eppure, secondo quanto riportato dal New York Post, nemmeno nel 2026 il presidente parteciperà alla cerimonia organizzata ogni anno per commemorare le vittime dell’11 settembre 2001. O, meglio, a quella prevista a Manhattan, a Ground Zero, il sito dove sorgevano le torri del World Trade Center abbattute dai due aerei dirottati. Nonostante sia il 25esimo anniversario dalla strage, il tycoon avrebb

Luca Burini
Luca Burini
Luca Burini

Giornalista. Classe '87, vive a Milano (per ora), ma il cuore batte per Madrid. In una vita precedente voleva fare la popstar. 