L’11 settembre di Trump. A Ground Zero il presidente è “persona non grata”

Il presidente non parteciperà alla cerimonia per l’anniversario dell’attacco del 2001 per paura delle polemiche. Un giudice federale stoppa di nuovo l’attacco del tycoon al voto postale: «Sarebbe un danno irreparabile per gli Stati». Il Wsj: i big della Silicon Valley e le grandi corporation si stanno riavvicinando ai democratici

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La mania di Donald Trump per la gestione dei palcoscenici e dei simboli identitari non è un segreto. Eppure, secondo quanto riportato dal New York Post, nemmeno nel 2026 il presidente parteciperà alla cerimonia organizzata ogni anno per commemorare le vittime dell’11 settembre 2001. O, meglio, a quella prevista a Manhattan, a Ground Zero, il sito dove sorgevano le torri del World Trade Center abbattute dai due aerei dirottati. Nonostante sia il 25esimo anniversario dalla strage, il tycoon avrebb