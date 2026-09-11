La lunga scia delle guerre americane: è questa la vera lezione dell’11 settembre

L’attentato alle Twin Towers non ha dato via ad un’era del terrorismo, ma è da qui ci sono avviati i conflitti che ancora oggi segnano il Medio Oriente: Iraq e Afghanistan. Con quali risultati? A Kabul governano di nuovo i talebani, e anche quella contro Baghdad si è rivelato un clamoroso, e costosissimo, errore
Questa settimana ricorrono i 25 anni degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti. Per molti americani, l’11 settembre è un ricordo lontano, o non è affatto un ricordo: circa il 40% della popolazione statunitense è nata dopo gli attacchi o è troppo giovane per ricordarli. Quel giorno, 19 terroristi presero il controllo di quattro aerei civili: ne fecero schiantare due contro le torri del World Trade Center di New York, colpirono il Pentagono con un terzo e il quarto