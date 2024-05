Scontro interno al governo israeliano tra il ministro della difesa Yoav Gallant e il primo ministro Benjamin Netanyahu. Gallant si è espresso esplicitamente contro l'ipotesi di un controllo militare e civile al termine del conflitto durante una conferenza stampa: «Lo ripeto chiaramente: non accetterò l'istituzione di un'amministrazione militare israeliana a Gaza, Israele non deve avere il controllo civile sulla Striscia di Gaza». Poi il suo intervento si è rivolto al premier: «Chiedo al Primo Ministro Benjamin Netanyahu di dichiarare che Israele non stabilirà il controllo civile né una leadership militare nella Striscia di Gaza».

Secondo il ministro, criticato dai colleghi di estrema destra e dallo stesso Netanyahu, è necessario che i palestinesi scelgano un'autorità diversa da Hamas per guidare la Striscia.

«La prima condizione per preparare il terreno a un'altra entità è distruggere Hamas e farlo senza cercare scuse» ha risposto il premier su Telegram, aggiungendo che dopo il 7 ottobre ha ordinato la «distruzione di Hamas»: ​«Finché Hamas rimarrà intatta, nessun altro partito potrà intervenire per gestire gli affari civili a Gaza, certamente non l'Autorità Palestinese. L'80% dei palestinesi in Giudea e Samaria sostiene il terribile massacro del 7 ottobre».

A chiedere il licenziamento di Gallant è stato il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir: «Il ministro della Difesa che ha fallito il 7 ottobre e che continua a fallire oggi deve essere sostituito per raggiungere gli obiettivi della guerra».

Il ministro della Giustizia Yariv Levin ha commentato: «Il popolo israeliano non accetterà di consegnare Gaza al controllo dell'Autorità terroristica palestinese» e la sua sicurezza «sarà garantita solo dalla determinazione a vincere».

Gallant «ha annunciato oggi il suo sostegno alla creazione di uno stato terrorista palestinese», ha attaccato Betzalel Smotrich, ministro delle Finanze di estrema destra. «Un governo alternativo a Hamas sarà preparato immediatamente», ha aggiunto.