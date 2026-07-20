Burnham premier populista ma con stile: l’ultima chance per rianimare i laburisti

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LONDRA – Da questo lunedì, Andy Burnham è il primo ministro del Regno Unito; il settimo in dieci anni. Ha varcato la soglia di Downing Street, pronunciato il discorso d’insediamento e promesso un cambio di direzione. La coreografia costituzionale è durata poche ore. Ora comincia il difficile: ha tre anni, forse meno, per salvare il Labour e rimettere in piedi il Paese. Il primo gesto da premier è arrivato subito dopo il suo ingresso al n. 10: una telefonata a Zelensky per ribadire il sostegno br