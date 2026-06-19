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Wang Wentao in missione estiva in Ue: ultimo tentativo per evitare la rottura

Michelangelo Cocco
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19 giugno 2026 • 15:19

Dati gli spintoni trumpiani, il Consiglio europeo dà mandato alla Commissione di intervenire contro la «inondazione di merci cinesi». Il ministro del commercio volerà da Pechino a Bruxelles entro fine mese, ma trovare un compromesso non sarà facile

Il titolo della cena dei leader europei riunitisi in Consiglio – «squilibri macroeconomici globali» – è un eufemismo che sta per China shock 2.0. I 27 capi di Stato e di governo ne hanno discusso per due ore e, a fine pasto, hanno dato mandato a Ursula von der Leyen e alla sua Commissione di elaborare strumenti incisivi per contrastare l’eccesso di capacità e i sussidi statali, il combinato disposto dei quali provocherebbe nel Vecchio continente una «inondazione di merci cinesi» (copyright dell’

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.