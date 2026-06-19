Wang Wentao in missione estiva in Ue: ultimo tentativo per evitare la rottura

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Il titolo della cena dei leader europei riunitisi in Consiglio – «squilibri macroeconomici globali» – è un eufemismo che sta per China shock 2.0. I 27 capi di Stato e di governo ne hanno discusso per due ore e, a fine pasto, hanno dato mandato a Ursula von der Leyen e alla sua Commissione di elaborare strumenti incisivi per contrastare l’eccesso di capacità e i sussidi statali, il combinato disposto dei quali provocherebbe nel Vecchio continente una «inondazione di merci cinesi» (copyright dell’