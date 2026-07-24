l’analisi

Così la Cina sta disinnescando la bomba americana dei dazi

Michelangelo Cocco
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24 luglio 2026 • 15:49

Xi Jinping ha imposto a Trump un confronto tra pari, ottenendo un potere negoziale che l'Ue non è riuscita a esercitare. E così, dopo il crollo iniziale, nel secondo trimestre sono tornati a crescere anche gli scambi tra Cina e Usa: entrambe le parti hanno interesse a evitare l’escalation tariffaria

SHANGHAI – Mentre ufficializzava i nuovi dazi del 12,5 per cento sulle importazioni dalla Cina, Donald Trump ha annunciato anche che Xi Jinping ricambierà la visita compiuta a maggio a Pechino, recandosi negli Stati Uniti il 24 settembre. L’unica risposta all’ultima mossa di Tariff Man è stata affidata al portavoce del ministero degli Esteri: «La Cina si oppone a qualsiasi tipo di dazio unilaterale, alle guerre commerciali e tariffarie, che non servono agli interessi di nessuna parte», ha taglia

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.