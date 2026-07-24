Così la Cina sta disinnescando la bomba americana dei dazi

Xi Jinping ha imposto a Trump un confronto tra pari, ottenendo un potere negoziale che l'Ue non è riuscita a esercitare. E così, dopo il crollo iniziale, nel secondo trimestre sono tornati a crescere anche gli scambi tra Cina e Usa: entrambe le parti hanno interesse a evitare l’escalation tariffaria
SHANGHAI – Mentre ufficializzava i nuovi dazi del 12,5 per cento sulle importazioni dalla Cina, Donald Trump ha annunciato anche che Xi Jinping ricambierà la visita compiuta a maggio a Pechino, recandosi negli Stati Uniti il 24 settembre. L’unica risposta all’ultima mossa di Tariff Man è stata affidata al portavoce del ministero degli Esteri: «La Cina si oppone a qualsiasi tipo di dazio unilaterale, alle guerre commerciali e tariffarie, che non servono agli interessi di nessuna parte», ha taglia