il bilancio

Conferenza di Santa Marta, i volonterosi del clima vincono la scommessa: ora c’è una roadmap

Ferdinando Cotugno
30 aprile 2026 • 17:59Aggiornato, 30 aprile 2026 • 18:00

Colombia e Olanda hanno unito 56 paesi e ottenuto il supporto della comunità scientifica, così da costruire una via condivisa di uscita dai combustibili fossili. Risultato? Un piano in tre punti. L’Italia sceglie l’ambiguità

SANTA MARTA – La conferenza sulla transizione delle fonti fossili di Santa Marta in Colombia era stata convocata a novembre per costruire una «coalizione dei volenterosi», intenzionati a passare dal «se uscire» dalla dipendenza da idrocarburi al «come farlo». Dopo sei giorni di lavori, i 56 paesi che hanno risposto all'appello degli organizzatori, Colombia e Olanda, hanno messo insieme un programma di lavoro comune: non è un impegno vincolante, ma un segnale politico forte, che percorre tutta la

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Ferdinando Cotugno
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Ferdinando Cotugno

Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, ha un podcast sui boschi italiani, Ecotoni, sullo stesso argomento ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020). È inoltre autore di Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine, 2022).