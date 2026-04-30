Conferenza di Santa Marta, i volonterosi del clima vincono la scommessa: ora c’è una roadmap

Colombia e Olanda hanno unito 56 paesi e ottenuto il supporto della comunità scientifica, così da costruire una via condivisa di uscita dai combustibili fossili. Risultato? Un piano in tre punti. L’Italia sceglie l’ambiguità

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SANTA MARTA – La conferenza sulla transizione delle fonti fossili di Santa Marta in Colombia era stata convocata a novembre per costruire una «coalizione dei volenterosi», intenzionati a passare dal «se uscire» dalla dipendenza da idrocarburi al «come farlo». Dopo sei giorni di lavori, i 56 paesi che hanno risposto all'appello degli organizzatori, Colombia e Olanda, hanno messo insieme un programma di lavoro comune: non è un impegno vincolante, ma un segnale politico forte, che percorre tutta la