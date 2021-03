Stop alla somministrazione del vaccino targato AstraZeneca. La decisione viene dalle autorità sanitarie danesi che hanno deciso di interrompere momentaneamente l’inoculazione del siero contro il Covid-19 dopo alcune segnalazioni di potenziali effetti collaterali riguardo coaguli di sangue.

Lo stop è previsto soltanto per 14 giorni ed è stato adottato solo a scopo precauzionale. «Siamo nel mezzo del più grande e importante lancio di vaccinazioni nella storia danese e abbiamo bisogno di tutti i vaccini su cui possiamo mettere le mani, quindi non è una decisione facile mettere in pausa i vaccini», ha riferito Soeren Brostroem, responsabile dell’autorità sanitaria. «Dobbiamo chiarire, prima di continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca», ha aggiunto. In ogni caso, al momento non c’è una prova evidente che leghi la somministazione del vaccino alle reazioni collaterali descritte, e il tema sarà al centro di ulteriori indagini.

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia ha così commentato: «Arrivano notizie non confortanti dalla Danimarca rispetto alla sospensione di un vaccino e questo non ci aiuta», perché «aumenta l’incertezza dei cittadini rispetto all’utilizzo di questo o quell’altro vaccino o di una supposta classificazione di vaccini cosiddetti di serie A e serie B».

L’Austria sospende un lotto AstraZeneca

Già le autorità sanitarie austriache hanno sospeso l’uso di un lotto di vaccino di AstraZeneca (lotto ABV5300) dopo che una persona è morta a dieci giorni dalla somministrazione per via di una trombosi multipla. Sempre dallo stesso lotto un altro cittadino austriaco è stato ricoverato per un’embolia polmonare.

Secondo quanto riferito dall’Ema, il lotto in questione è stato consegnato a 17 Paesi dell’Ue e comprende un milione di dosi del vaccino. Ora sono iniziate delle indagini per capire se si tratti di un difetto di qualità o di un qualunque altro problema. Al 9 marzo nell’Unione europea sono stati segnalati 22 casi di tromboembolici tra i tre milioni di persone vaccinate con AstraZeneca.

Il lotto non è stato distribuito in Italia, ma già altri paesi hanno preso la stessa decisione austriaca e sono: Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia. Soltanto qualche giorno fa in Italia è arrivato il via libera per somministrare il siero anche agli over 65.

