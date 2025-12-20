Mondo

Il vero scandalo dei nuovi Epstein files? Tutto ciò che non rivelano su Trump

Trump a un party con Epstein, foto dagli archivi dell'eredità di Epstein, pubblicata dai dem della commissione vigilanza della Camera
Trump a un party con Epstein, foto dagli archivi dell'eredità di Epstein, pubblicata dai dem della commissione vigilanza della Camera
Trump a un party con Epstein, foto dagli archivi dell'eredità di Epstein, pubblicata dai dem della commissione vigilanza della Camera
Francesca De Benedetti
20 dicembre 2025 • 14:29Aggiornato, 20 dicembre 2025 • 14:55

Ciò che è più scioccante, fra tutti i documenti che a partire da venerdì il dipartimento di Giustizia Usa ha iniziato a diffondere in merito alle frequentazioni altolocate del finanziere, è soprattutto quel che è stato cancellato, editato e infine non rivelato affatto

Una dose massiccia di foto con Bill Clinton, immortalato, tra le altre cose, mentre nuota in piscina con Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein che a differenza del finanziere è ancora viva; e poi, scatti pure con Michael Jackson e Diana Ross, come a confermare che nessun ambito è rimasto intonso dal giro Epstein (pure l’intellettuale Noam Chomsky è finito nel dossier): nuove verità o specchietti per le allodole, manovra diversiva? Ciò che più fa scandalo, fra tutti i documenti che a

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 