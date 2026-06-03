Sulla Prospettiva Nevskij sbarca l’America che piace al Cremlino

Da Candace Owens, star del mondo Maga, agli uomini vicini alla Casa Bianca passando per l’attore Steven Seagal, Mosca usa la presenza statunitense alla “Davos russa” per incrinare la narrazione dell'isolamento
Dal funzionario vicino a Donald Trump alla star del mondo Maga Candace Owens, passando per Steven Seagal e per i rappresentanti delle imprese statunitensi rimaste a fare affari in Russia. Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che si è aperto ieri, la presenza americana è ridotta rispetto ai fasti del passato ma sufficiente per consentire al Cremlino di lanciare un messaggio politico preciso: nonostante la guerra, le sanzioni e la rottura con l'Occidente, una parte dell'America co