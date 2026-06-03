Il forum economico di San Pietroburgo

Sulla Prospettiva Nevskij sbarca l’America che piace al Cremlino

Marco Colombo
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03 giugno 2026 • 20:04

Da Candace Owens, star del mondo Maga, agli uomini vicini alla Casa Bianca passando per l’attore Steven Seagal, Mosca usa la presenza statunitense alla “Davos russa” per incrinare la narrazione dell'isolamento

Dal funzionario vicino a Donald Trump alla star del mondo Maga Candace Owens, passando per Steven Seagal e per i rappresentanti delle imprese statunitensi rimaste a fare affari in Russia. Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che si è aperto ieri, la presenza americana è ridotta rispetto ai fasti del passato ma sufficiente per consentire al Cremlino di lanciare un messaggio politico preciso: nonostante la guerra, le sanzioni e la rottura con l'Occidente, una parte dell'America co

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Marco Colombo