Sulla Prospettiva Nevskij sbarca l’America che piace al Cremlino

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Dal funzionario vicino a Donald Trump alla star del mondo Maga Candace Owens, passando per Steven Seagal e per i rappresentanti delle imprese statunitensi rimaste a fare affari in Russia. Al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che si è aperto ieri, la presenza americana è ridotta rispetto ai fasti del passato ma sufficiente per consentire al Cremlino di lanciare un messaggio politico preciso: nonostante la guerra, le sanzioni e la rottura con l'Occidente, una parte dell'America co