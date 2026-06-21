l’intesa difficile

Nel pieno dei negoziati, Trump minaccia su Hormuz. L’Iran: «Ormai è disperato»

Francesca De Benedetti
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21 giugno 2026 • 20:44

Mentre Vance era a colloquio con gli iraniani in Svizzera, il presidente Usa attaccava. Teheran ha reagito mostrando che i rapporti di forza si sono rovesciati. Resta il nodo del Libano

«Abbiamo fatto enormi progressi nelle ultime ore e mi aspetto che di ulteriori ve ne siano in quelle a seguire»: aveva provato a fare buon viso a cattivo gioco, JD Vance, al suo arrivo questa domenica in Svizzera, costretto com’era a mettere lui la faccia al posto di Donald Trump sul trumpiano pasticcio iraniano, su quel memorandum of understanding che si sta rivelando già una lista di misunderstanding piuttosto che una vera intesa. Il presidente Usa aveva detto che se le cose fossero andate mal

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 