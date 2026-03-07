Missione israeliana nel Libano orientale. Ed è un’altra strage

true false

«La situazione palestinese e quella libanese sono la stessa cosa. Abbiamo chiesto molte volte supporto, ma nessuno si è interessato. Ora di parlare non abbiamo più voglia». Mentre l’epicentro dello scontro a fuoco tra Israele e Hezbollah si è spostato momentaneamente nella valle della Beqa’, a est del paese, il lungomare della Corniche a Beirut è affollato. La gente che vi passeggia abitualmente deve fare lo slalom tra le tende, i materassi arrotolati a terra, i bambini rannicchiati su tappeti d