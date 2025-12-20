«Gli Usa chiedono un vertice a tre». Kiev vuole armi anche con la pace

true false

Carri armati Leopard, T-72 e PT-91, la Polonia ne ha trasferiti 318 – più di tutti – all’Ucraina in tre anni e mezzo. Lanciatori Himars, 41 arrivati a Kiev dagli Usa. Batterie di difesa aerea, cinque Patriot e 14 Iris-T inviati dalla Germania. La lista degli aiuti occidentali all’Ucraina si compone e si snoda in una serie di tabelle. Numeri e grafici con armi e munizioni danno un ordine di grandezza ma non di importanza, perché tutto è servito. A Miami questo sabato è volata una delegazione di M