In Cisgiordania l’ultimo villaggio cristiano diventa una «zona militare»

Secondo l’esercito israeliano, la misura serve a proteggere i palestinesi della zona dagli attacchi degli estremisti ebrei. La vicenda di Taybeh testimonia come la violenza perpetrata da estremisti religiosi contro i cristiani in Israele, in particolare a Gerusalemme, e Cisgiordania sia ormai diventata un fenomeno sempre più difficile da ignorare per le autorità israeliane

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In seguito a numerosi attacchi da parte di coloni israeliani, Taybeh, l’ultimo villaggio cristiano della Cisgiordania, è stato dichiarato zona militare chiusa dall’esercito del Paese ebraico. L’ingresso al paese di circa 1.200 abitanti è ora vietato agli israeliani, come anche ai cittadini stranieri e ai giornalisti. Secondo l’esercito israeliano (Idf), la misura è necessaria per proteggere i palestinesi della zona dagli attacchi degli estremisti ebrei, ma a Taybeh è stata accolta con un misto d