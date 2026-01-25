La crepa americana: la chiesa cattolica contro la crociata senza Dio di Trump

true false

«Dio è molto orgoglioso del lavoro che ho finora fatto e questo include anche la religione». Stando a Trump, anche Dio dovrebbe essere in debito verso il presidente degli Stati Uniti, colui che ha fatto terminare otto guerre, fresco di firma del Board of Peace, il consiglio per la pace presentato alla platea internazionale di Davos come la cerimonia di un premio Nobel mai assegnato. Ma le parole che ha pronunciato pochi giorni fa in conferenza stampa sono il segno più evidente che, superata la t