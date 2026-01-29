intervista ad antonio romanucci

L’avvocato di George Floyd e Renée Good: «Faccio causa all’amministrazione Trump, basta impunità»

Francesca De Benedetti
29 gennaio 2026 • 06:00

«Mai mi era mai capitato che un’agenzia federale non avviasse neppure un’indagine su un caso come quello di Renée. Significa spingere l’America in un territorio inesplorato, in cui si sfugge al dovere di render conto. E poi tutte quelle manipolazioni...». Parla Antonio Romanucci, il difensore della famiglia Good, e in precedenza anche del caso Floyd

Non c’è solo Greg Bovino, volto duro della repressione trumpiana, con lontane origini italiane. C’è traccia di radici italiane anche in una figura simbolo di segno opposto: Antonio Romanucci – nato a Chicago, cittadino Usa, ma madre di Udine e papà con un’infanzia ad Ascoli – è l’avvocato difensore della famiglia di Renée Good. E non solo: ha seguito lui anche il caso di George Floyd. «E Tyre Nichols a Memphis, Byron Willians a Las Vegas»: una lista lunga. Lunga almeno quanto «le violazioni dei

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 