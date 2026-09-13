Questa Duma è una caserma. In Russia la lista ha la divisa

Un’iniezione di veterani, autori di massacri compresi, per non parlare dell’assenza totale di pluralismo. Così Vladimir Putin ha apparecchiato le elezioni per il parlamento in funzione della sua guerra
Le elezioni per il rinnovo della Duma si concluderanno il 20 settembre. Il sistema è abbastanza semplice: 225 seggi verranno assegnati in base alle liste bloccate dei partiti, altri 225 attraverso i collegi uninominali. Nel primo caso, conta la preferenza data proporzionalmente ai partiti e l’ordine in cui mettono i candidati in lista (c’è anche uno sbarramento al 5 per cento); nel secondo, si aggiudica il posto chi prende più voti nel collegio elettorale. Quanto al sistema consociativo che vige