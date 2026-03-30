viaggio a pechino “rinviato”

Il vertice fantasma di Trump in Cina: Xi se la ride per i disastri Usa

Michelangelo Cocco
30 marzo 2026 • 17:04Aggiornato, 30 marzo 2026 • 17:08

A Pechino vedono il secondo mandato trumpiano come un governo fortemente disfunzionale, con il quale raggiungere accordi su questioni di reciproco interesse ma rispetto al quale bisogna soprattutto limitare i danni. E, nel frattempo, rendersi sempre più autonomi

SHANGHAI – Questo 31 marzo Donald Trump sarebbe dovuto sbarcare a Pechino per uno storico vertice con Xi Jinping, rimandato invece in extremis al 14-15 maggio per sopraggiunti impegni bellici contro un partner strategico della Cina, l’Iran. È da prima del Covid che la Grande sala del popolo non ospita un faccia a faccia tra i presidenti delle prime due economie del pianeta. Nel 2017 (8-10 novembre) fu lo stesso Trump, che non aveva ancora indossato il costume di Tariff Man, a incontrare Xi, fres

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Michelangelo Cocco
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Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.