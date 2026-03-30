Il vertice fantasma di Trump in Cina: Xi se la ride per i disastri Usa

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SHANGHAI – Questo 31 marzo Donald Trump sarebbe dovuto sbarcare a Pechino per uno storico vertice con Xi Jinping, rimandato invece in extremis al 14-15 maggio per sopraggiunti impegni bellici contro un partner strategico della Cina, l’Iran. È da prima del Covid che la Grande sala del popolo non ospita un faccia a faccia tra i presidenti delle prime due economie del pianeta. Nel 2017 (8-10 novembre) fu lo stesso Trump, che non aveva ancora indossato il costume di Tariff Man, a incontrare Xi, fres