campo di battaglia e di opinione

Trump dice che «colpirà forte» l’Iran. Ma sa che la guerra è una trappola

Francesca De Benedetti
07 marzo 2026 • 20:44

Il tycoon ha già minimizzato i moniti dell’intelligence sugli esiti fallimentari dell’operazione e pure le prime morti dei soldati Usa, i cui feretri sono appena arrivati. Ma la campagna iraniana resta impopolare e il midterm è alle porte

«Ci aspettiamo vittime. But in the end it’s going to be a great deal». Ma alla fine questa guerra sarà grandiosa per tutti, per il mondo intero, che gran «deal» sarà! Così insisteva il presidente-tycoon una settimana fa, quando i cronisti gli chiedevano conto dei primi americani morti a seguito dell’operazione lanciata da Usa e Israele in Iran. Ha minimizzato tutto finché ha potuto, Donald Trump: l’impopolarità di questa guerra per l’opinione americana, le analisi di scenario dell’intelligence,

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 