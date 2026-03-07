Trump dice che «colpirà forte» l’Iran. Ma sa che la guerra è una trappola

Il tycoon ha già minimizzato i moniti dell’intelligence sugli esiti fallimentari dell’operazione e pure le prime morti dei soldati Usa, i cui feretri sono appena arrivati. Ma la campagna iraniana resta impopolare e il midterm è alle porte
«Ci aspettiamo vittime. But in the end it’s going to be a great deal». Ma alla fine questa guerra sarà grandiosa per tutti, per il mondo intero, che gran «deal» sarà! Così insisteva il presidente-tycoon una settimana fa, quando i cronisti gli chiedevano conto dei primi americani morti a seguito dell’operazione lanciata da Usa e Israele in Iran. Ha minimizzato tutto finché ha potuto, Donald Trump: l’impopolarità di questa guerra per l’opinione americana, le analisi di scenario dell’intelligence,