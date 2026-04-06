«Lo distruggiamo in una notte»: Trump affronta sia l’Iran che la propria impopolarità

Per Teheran il piano americano non è accettabile perché non mette fine al conflitto, il tycoon dice che la controproposta «è significativa ma non è abbastanza». E il coniglio fantoccio non fa in tempo a lasciare l’evento pasquale della Casa Bianca, che il presidente ricomincia a tuonare. Sostiene di «aver vinto» e usa le adulazioni dei fedelissimi per riagganciare un’opinione pubblica sfiduciata