Trump e il “laboratorio Minneapolis”: caos, violenze e fake per costruire il regime

true false

Bambini piccolissimi arrestati, una poeta e un infermiere uccisi con più colpi di pistola a Minneapolis: ormai è evidente a tutti che Donald Trump non sta dichiarando guerra all’immigrazione ma alla democrazia americana. E il Minnesota, che è diventato senza volerlo il terreno di sperimentazione di questa deriva autoritaria trumpiana, si trova adesso su un crinale delicatissimo: somiglia a una trappola. Il Minnesota in trappola Se la tensione sale troppo, per il senso di ingiustizia dovuto all