trumpiani in missione

Trump manda da Putin i suoi inviati: parlano di Ucraina ma pensano al Medio Oriente

Francesca De Benedetti
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05 settembre 2026 • 21:06Aggiornato, 05 settembre 2026 • 21:28

Kushner e Witkoff sono a Mosca, poi si spostano a Kiev, e le bombe tacciono per qualche ora sulle due capitali. Dietro i discorsi sulla pace in Ucraina c’è il doppio negoziato sull’Iran: il presidente Usa non riesce a uscire dal pantano mediorientale e il midterm incombe. Putin manda un «grazie» a Trump

No, Donald Trump non sta cercando a ogni costo di salvare gli europei e l’Ucraina da Vladimir Putin, non più di quanto stia cercando di salvare se stesso dal pantano in Medio Oriente anche grazie alle trattative con Putin stesso. Tant’è che il presidente russo questo sabato ha fatto partire un messaggio di «gratitudine» in direzione dell’inquilino della Casa Bianca, lo stesso che appena un’estate fa, in Alaska, lo accolse con tappeto rosso. In questa cornice va inquadrata la fotografia dei due i

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 