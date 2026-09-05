Trump manda da Putin i suoi inviati: parlano di Ucraina ma pensano al Medio Oriente

Kushner e Witkoff sono a Mosca, poi si spostano a Kiev, e le bombe tacciono per qualche ora sulle due capitali. Dietro i discorsi sulla pace in Ucraina c’è il doppio negoziato sull’Iran: il presidente Usa non riesce a uscire dal pantano mediorientale e il midterm incombe. Putin manda un «grazie» a Trump
No, Donald Trump non sta cercando a ogni costo di salvare gli europei e l’Ucraina da Vladimir Putin, non più di quanto stia cercando di salvare se stesso dal pantano in Medio Oriente anche grazie alle trattative con Putin stesso. Tant’è che il presidente russo questo sabato ha fatto partire un messaggio di «gratitudine» in direzione dell’inquilino della Casa Bianca, lo stesso che appena un’estate fa, in Alaska, lo accolse con tappeto rosso. In questa cornice va inquadrata la fotografia dei due i