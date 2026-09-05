Trump manda da Putin i suoi inviati: parlano di Ucraina ma pensano al Medio Oriente

Kushner e Witkoff sono a Mosca, poi si spostano a Kiev, e le bombe tacciono per qualche ora sulle due capitali. Dietro i discorsi sulla pace in Ucraina c’è il doppio negoziato sull’Iran: il presidente Usa non riesce a uscire dal pantano mediorientale e il midterm incombe. Putin manda un «grazie» a Trump