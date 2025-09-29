fuga di capitali

La Casa Bianca ha fondamenta instabili: così aziende e talenti scappano in Cina

Mattia Ferraresi
29 settembre 2025 • 16:39

L’ultima novità? I dazi sui film. Pure barriere sui visti e declino della competitività della ricerca scoraggiano gli investimenti. Altro che far tornare le imprese in Usa: l'imprevedibilità trumpiana è un boomerang. Molte società cercano certezza altrove  

Il clima di iperdecisionismo e improvvisazione normativa imposto da Donald Trump sta logorando la fiducia delle grandi aziende. La miscela di dazi imposti senza preavviso – questo lunedì è stato il turno dei film stranieri, tassati al cento per cento – licenziamenti nella pubblica amministrazione e campagne contro singole imprese considerate nemiche dell’agenda trumpiana ha convinto diversi gruppi globali a cercare approdi più stabili. Secondo il Financial Times, la lista delle aziende che stann

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)