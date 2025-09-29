La Casa Bianca ha fondamenta instabili: così aziende e talenti scappano in Cina

L’ultima novità? I dazi sui film. Pure barriere sui visti e declino della competitività della ricerca scoraggiano gli investimenti. Altro che far tornare le imprese in Usa: l'imprevedibilità trumpiana è un boomerang. Molte società cercano certezza altrove

Il clima di iperdecisionismo e improvvisazione normativa imposto da Donald Trump sta logorando la fiducia delle grandi aziende. La miscela di dazi imposti senza preavviso – questo lunedì è stato il turno dei film stranieri, tassati al cento per cento – licenziamenti nella pubblica amministrazione e campagne contro singole imprese considerate nemiche dell’agenda trumpiana ha convinto diversi gruppi globali a cercare approdi più stabili. Secondo il Financial Times, la lista delle aziende che stann