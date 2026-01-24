america sotto pressione

Dopo Good, a Minneapolis gli agenti uccidono un altro residente. «Era armato», insiste Trump

Francesca De Benedetti
24 gennaio 2026 • 21:16

«Avevamo protestato pacificamente senza rompere neppure un vetro», dice il sindaco, commosso: dopo Good, gli agenti federali uccidono un altro 37enne. L’amministrazione e il presidente stesso si affrettano a dire che «aveva un’arma», ma le immagini raccontano un’altra storia. E i politici locali pregano la popolazione sotto pressione di mantenere la calma. «Trump vuole il caos», dice il governatore Walz

«Questo venerdì la comunità di Minneapolis aveva protestato pacificamente. Quindicimila persone in strada e neppure una finestra rotta. Neppure un ferito». Ancora una volta è il sindaco Jacob Frey a fare da coscienza parlante della città. Assieme al capo della polizia, sabato nel nostro pomeriggio, si è trovato di nuovo a dover presentarsi alla stampa per fare il resoconto di un’uccisione. L’intero Minnesota non ha fatto in tempo a scioperare e protestare per la trentasettenne Renée Good, uccisa

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 