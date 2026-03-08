o con lui o contro di lui

Trump umilia ancora l’Europa: «Degli alleati non mi frega nulla»

Francesca De Benedetti
08 marzo 2026 • 21:04

Telefonata tra Starmer e il tycoon, che pretende adesione totale (con l’aiuto di Blair). La Cina invoca de-escalation, Macron si intesta l’iniziativa diplomatica: parla pure col presidente iraniano. E lunedì sarà a Cipro

La notizia piomba sulle tavole dei francesi la domenica a ora di cena, col telegiornale: «Emmanuel Macron si è sentito coi presidenti americano e iraniano». Un’illusione di sforzo diplomatico è appesa anche stavolta al filo telefonico di Macron: a lui già si era rivolto il presidente libanese; poi domenica i contatti non solo col presidente egiziano e altri leader della regione, ma con lo stesso presidente iraniano. «L’Iran smetta di colpire la regione, sblocchi Hormuz», pare gli abbia detto, tr

