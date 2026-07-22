In Tunisia le famiglie sulle tracce dei giovani partiti per l’Europa e mai tornati

L’Associazione delle mamme dei dispersi chiede risposte per quei ragazzi che erano andati a cercare futuro sulle sponde europee e dei quali si sono invece perse le tracce. Le storie da Tunisi

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TUNISI – Ci sono mamme, sorelle, figli e figlie, famiglie sparse in tutta l’Africa o nel Sud globale, che pagherebbero oro per garantire la remigrazione dei propri figli, fratelli, padri, cari, inghiottiti dal mare, dai deserti, scomparsi durante viaggi assurdi frutto di confini insensatamente sbarrati e leggi coloniali. Ci sono madri che vivono intrappolate nell’attesa di una notizia, un sms, una telefonata dai propri ragazzi partiti tentando l’affondo alla fortezza Europa, che vivono in una so