voci da tunisi

In Tunisia le famiglie sulle tracce dei giovani partiti per l’Europa e mai tornati

\\\"Dove sono i nostri figli? Abbiamo diritto ad una risposta\\\", recita il cartello col quale questa madre di un migrante disperso in mare protesta, assieme ad altri familiari, davanti all'ambasciata italiana a Tunisi. Foto Epa/Ansa
\\\"Dove sono i nostri figli? Abbiamo diritto ad una risposta\\\", recita il cartello col quale questa madre di un migrante disperso in mare protesta, assieme ad altri familiari, davanti all'ambasciata italiana a Tunisi. Foto Epa/Ansa
"Dove sono i nostri figli? Abbiamo diritto ad una risposta", recita il cartello col quale questa madre di un migrante disperso in mare protesta, assieme ad altri familiari, davanti all'ambasciata italiana a Tunisi. Foto Epa/Ansa
Luca Attanasio
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22 luglio 2026 • 15:16

L’Associazione delle mamme dei dispersi chiede risposte per quei ragazzi che erano andati a cercare futuro sulle sponde europee e dei quali si sono invece perse le tracce. Le storie da Tunisi

TUNISI – Ci sono mamme, sorelle, figli e figlie, famiglie sparse in tutta l’Africa o nel Sud globale, che pagherebbero oro per garantire la remigrazione dei propri figli, fratelli, padri, cari, inghiottiti dal mare, dai deserti, scomparsi durante viaggi assurdi frutto di confini insensatamente sbarrati e leggi coloniali. Ci sono madri che vivono intrappolate nell’attesa di una notizia, un sms, una telefonata dai propri ragazzi partiti tentando l’affondo alla fortezza Europa, che vivono in una so

Luca Attanasio
Luca Attanasio
Luca Attanasio

Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com