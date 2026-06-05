le conseguenze di hormuz

Voli sì, voli no: crisi rimandata. Ma l’autunno rischia di costarci carissimo

FOTO EPA
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Cesare Alemanni
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05 giugno 2026 • 07:00

Aerei a terra, turismo affossato? A quanto pare no: il mercato si è riorganizzato in poche settimane il commercio mondiale del jet fuel ha iniziato a ridisegnarsi. Ma la verità è che la crisi dello Stretto ha esposto l’immensa fragilità delle catene di approvvigionamento. E le conseguenze peseranno sul prezzo dei biglietti

Con la chiusura dello Stretto di Hormuz e l’interruzione di una delle principali rotte mondiali per i prodotti raffinati, a partire dallo scorso marzo numerosi osservatori hanno iniziato a mettere in guardia circa l’avvicinarsi di una grave crisi di reperibilità di carburante per aerei, il cosiddetto jet fuel, un composto chimico realizzato con una specifica miscela di idrocarburi. Secondo previsioni diffuse ad aprile dall’Agenzia Internazionale per l’energia, la crisi si sarebbe dovuta conclama

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Cesare Alemanni
Cesare Alemanni
Cesare Alemanni

Giornalista. Ha scritto La signora delle merci (Luiss 2023), su supply chain, logistica e globalizzazione e Il piccolo re (Luiss, 2024) sulla storia e la geopolitica dei microchip. Cura la newsletter Macro su substack