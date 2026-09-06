Gli inviati di Trump non portano pace. Zelensky: «Sarà un inverno di guerra»

Witkoff e Kushner mediano nell’interesse degli Usa e riempiono Mosca di toni cordiali. Arrivati a Kiev, dicono di portare da parte del tycoon «un pacchetto di pace». Ma nel pacchetto non c’è la pace, come si capisce dalle parole del presidente ucraino: «C’è da aspettarsi che i combattimenti proseguano». In una parte dei negoziati entrano tedeschi, francesi e britannici

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Basta partire dal finale per capire di che storia si tratti. Il finale è in quelle parole pronunciate domenica dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo un primo giro di interlocuzioni con gli inviati trumpiani Jared Kushner e Steve Witkoff, e con loro due seduti a fianco, a Kiev: «Se la guerra continua – e ci aspettiamo che continuerà – dovremo contare in modo preponderante sul pacchetto di aiuti per l’inverno, sia per quel che riguarda la difesa aerea che il comparto energetico». Più che