l’incontro degli inviati di trump con il leader ucraino. «i colloqui con i russi? sono stati amichevoli»

Gli inviati di Trump non portano pace. Zelensky: «Sarà un inverno di guerra»

Francesca De Benedetti
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06 settembre 2026 • 21:19

Witkoff e Kushner mediano nell’interesse degli Usa e riempiono Mosca di toni cordiali. Arrivati a Kiev, dicono di portare da parte del tycoon «un pacchetto di pace». Ma nel pacchetto non c’è la pace, come si capisce dalle parole del presidente ucraino: «C’è da aspettarsi che i combattimenti proseguano». In una parte dei negoziati entrano tedeschi, francesi e britannici

Basta partire dal finale per capire di che storia si tratti. Il finale è in quelle parole pronunciate domenica dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo un primo giro di interlocuzioni con gli inviati trumpiani Jared Kushner e Steve Witkoff, e con loro due seduti a fianco, a Kiev: «Se la guerra continua – e ci aspettiamo che continuerà – dovremo contare in modo preponderante sul pacchetto di aiuti per l’inverno, sia per quel che riguarda la difesa aerea che il comparto energetico». Più che

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 