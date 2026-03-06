A Beirut sotto le bombe. «A giorni conteremo un milione di sfollati»

I quartieri a maggioranza sciita a sud della capitale sono i principali obiettivi dell’offensiva militare israeliana. Molte famiglie sono costrette a prendere l’essenziale ed evacuare in fretta. Gli sfollati sono già oltre 80mila, ma il numero è destinato a crescere drasticamente. Gloria e Ameer cercano di condurre una vita normale: «Siamo libanesi, siamo abituati alle esplosioni»