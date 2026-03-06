libanesi in fuga: un’infinita colonna di auto verso la siria

A Beirut sotto le bombe. «A giorni conteremo un milione di sfollati»

Agnese Ranaldi
06 marzo 2026 • 07:00

I quartieri a maggioranza sciita a sud della capitale sono i principali obiettivi dell’offensiva militare israeliana. Molte famiglie sono costrette a prendere l’essenziale ed evacuare in fretta. Gli sfollati sono già oltre 80mila, ma il numero è destinato a crescere drasticamente. Gloria e Ameer cercano di condurre una vita normale: «Siamo libanesi, siamo abituati alle esplosioni»

Le finestre dell’appartamento tremano appena, ma tutti i presenti sentono il boato fin dentro lo stomaco. A Beirut, nelle ultime ore, le bombe israeliane sono cadute con regolarità: eppure i residenti dei quartieri vicini al sobborgo a maggioranza sciita di Dahieh provano a continuare la loro vita. Ameer e Gloria prendono un tè seduti sul divano. Hanno 29 anni, lui viene da una famiglia drusa, lei da una cristiana. Il padre di Ameer, libanese, è stato per anni un attivista politico per la causa

Agnese Ranaldi
Laureata in Relazioni internazionali e poi in China&Global studies, si interessa di ambiente, giustizia sociale e questioni di genere con un focus su Cina e Sud-est asiatico. A volte è anche su La Stampa, Il Manifesto e China Files