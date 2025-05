A colloquio con la candidata al ruolo di direttrice generale per il triennio 2026-2029. Per vent’anni all’Ocse e dal 2020 vicedirettrice generale dell’Unesco, Ramos è stata scelta dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum

In un periodo storico in cui domina «la disinformazione, le democrazie sono scosse e i leader non considerano il multilateralismo come l’opzione migliore per risolvere i problemi», l’organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, scienza e cultura (Unesco) può essere centrale. Così come può esserlo per la tutela del patrimonio culturale, che è «anima e identità di un paese». Anche nei conflitti.

A parlare è la candidata al ruolo di direttrice generale per il triennio 2026-2029, Gabriela Ramos. Per vent’anni all’Ocse e dal 2020 vicedirettrice generale dell’Unesco, è stata scelta dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum. Durante il suo mandato nell’organizzazione ha raccolto l’adesione di 194 paesi alla prima norma internazionale sull’etica dell’intelligenza artificiale e avviato un programma di implementazione con oltre 70 stati.

Insieme a lei, a correre per la carica, ci sono l’ex ministro del Turismo e delle Antichità egiziano, Khaled el Enany, e il congolese Firmin Edouard Matoko, ex vicedirettore generale del dipartimento Africa e delle relazioni esteriori dell’Unesco e ora consigliere speciale per l’Africa. La prima votazione è prevista in ottobre e l’Italia, membro del Consiglio esecutivo, sarà chiamata a esprimere una scelta.

Il multilateralismo è in crisi ma oggi gli spazi di dialogo sono urgenti. Cosa può fare l’Unesco?

Ha un mandato straordinario: promuovere la pace attraverso l’educazione, la cultura e la scienza. I media parlano solo dei siti culturali ma credo che sia necessario attivare anche gli altri pilastri: tecnologie emergenti, educazione alla pace, scienza e etica, la questione dell’etica dell’intelligenza artificiale.

E poi c’è l’educazione, che è spesso una formula vuota. Bisogna rendere i bambini più consapevoli del mondo in cui vivono, aiutarli a diventare agenti di cambiamento, con un pensiero critico. Perché oggi manca la capacità di dialogare. E poi usare la cultura non solo per intrattenere, ma come strumento di sviluppo e coesione tra i paesi.

Quali le sue priorità come direttrice generale?

La mia visione si basa su inclusione, innovazione e impatto. Inclusione significa garantire che l’educazione arrivi in ogni angolo del mondo. Non basta garantire l’accesso, serve qualità e ripensare il suo scopo: oggi sembra orientata solo al mercato del lavoro, ma dobbiamo educare anche a pace, empatia, pensiero critico.

Poi c’è l’innovazione: dobbiamo investire di più nella scienza, usarla per le decisioni politiche, continuare a lavorare sull’etica. Occorrono nuove fonti di finanziamento: i bilanci dei paesi membri sono limitati, quindi dobbiamo collaborare con i mercati finanziari, le banche, il settore privato, per ottenere investimenti e donazioni.

E infine, l’innovazione deve servire anche a riformare l’organizzazione. Il sistema Onu è lento. Abbiamo bisogno di agilità, riforme interne per gestire meglio le risorse umane e garantire trasparenza. Allora potremo davvero ottenere un impatto, che si misuri nel miglioramento della qualità della vita delle persone.

L’Ia può essere etica?

Dobbiamo concentrarci sull’impatto sulla società e sugli esiti, non sulla tecnologia in sé, che continuerà a evolversi. Bisogna fare attenzione che la diffusione sia equa. Se c’è manipolazione o minaccia alle libertà fondamentali, non è etico. Se i risultati non sono sostenibili va affrontato.

In Europa è emerso l’uso di tecnologie per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione. C’è il rischio di discriminazione su base etnica?

Se si sviluppa uno strumento in partenza basato su stereotipi, o che incorpora nei suoi algoritmi presupposti discriminatori, si sta creando un rischio concreto. È molto pericoloso non essere consapevoli della qualità dei dati, non testare accuratamente gli algoritmi, non esaminare i presupposti su cui si basano. Questi strumenti devono sostenere il processo decisionale, ma non sostituirsi alla decisione umana. L’obiettivo non è opporsi alla tecnologia, ma garantire meccanismi di ricorso. Lo stato di diritto deve valere anche nel mondo digitale.

I conflitti in corso stanno distruggendo il patrimonio culturale. A Gaza dal 7 ottobre 2023 sono stati danneggiati 102 siti. Come tutelare il patrimonio?

Dobbiamo chiamare i paesi alla responsabilità, perché sono vincolati a proteggere il patrimonio culturale anche in tempo di guerra. Le convenzioni lo stabiliscono chiaramente. L’Unesco ha assunto un ruolo molto attivo nel segnalare situazioni in cui il patrimonio è in pericolo.

A volte la gente ci guarda perplessa, come per dire: «Cosa vi importa dei monumenti, se c’è la guerra?». Ma la verità è che gli edifici, i monumenti, il patrimonio culturale sono l’anima di un paese, la sua identità. Non possiamo permettere che vengano cancellati. A Mosul abbiamo ricostruito cattedrali, moschee, case. Non era solo questione di mattoni.

Era questione di recuperare la storia, l’identità, l’anima delle città. Se sarò eletta direttrice generale, continuerò a lottare per questo. L’Unesco ha avuto un ruolo importante anche nella protezione dei giornalisti: giubbotti, sistemi di comunicazione. E stiamo rafforzando il nostro ruolo nella protezione degli scienziati, perché quando si distrugge un’università si perdono risorse fondamentali per lo sviluppo e il benessere di un paese.

A Gaza il numero di giornalisti uccisi è altissimo, 178 secondo il Committee to Protect Journalists.

L’Unesco documenta lo stato del giornalismo in tutto il mondo. Non si tratta solo di una questione di diritti umani ma anche di avere informazioni affidabili su ciò che accade. Se non proteggiamo lo spazio per raccontare i fatti, perdiamo la capacità di avere una visione chiara, consapevole e informata della realtà.

Viviamo in un contesto di disinformazione e manipolazione digitale. Si immagini se perdessimo anche la capacità di riconoscere un buon giornalismo dal caos di notizie dubbie presenti in rete.

© Riproduzione riservata