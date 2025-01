Per gli accordi negoziati nel Qatar sarà l’Autorità palestinese insieme all’Onu a governare la Striscia. I combattenti, come Ahmad, non sono d’accordo: «Abu Mazen non è il nostro presidente. Se venisse liberato Barghouti sarebbe diverso»

«Qui l’Autorità nazionale palestinese non la vogliamo, per noi è come gli israeliani», la voce è quella di Ahmad, 23 anni e combattente delle Brigate Jenin, la città simbolo della resistenza in Cisgiordania che ha sempre avuto una sua particolarità: tutte le fazioni combattono insieme, senza divisioni. Il campo profughi della città di recente è stato al centro di due operazioni militari: la prima lo scorso agosto da parte dell’Idf e la seconda nelle ultime settimane da parte delle forze di sicurezza dell’Anp, entrambe le operazioni erano definite “anti-terrorismo”.

Le parole sono sempre importanti, ma in guerra di più e per Ahmad e gli altri giovani l’operazione dell’Anp è stata un tradimento. Tra i morti delle scorse settimane c’è anche Shathaa Sabbagh, una giovane giornalista nata e cresciuta in quel campo profughi e che avevamo incontrato lo scorso giugno. «Abu Mazen non è il nostro presidente, soprattutto dopo questa operazione. Non riconosciamo l’Anp in questo momento. Certo, se liberassero Barghouti sarebbe diverso…», ci racconta ancora Ahmad.

Marwan Barghouti, il leader carismatico di cui avrebbe bisogno il popolo palestinese ma del quale dovrà fare a meno ancora una volta. Il suo nome torna periodicamente nei momenti critici o di svolta della Palestina. Segretario di al-Fatah in Cisgiordania dopo gli Accordi di Oslo e comandante dell’ala militare del partito durante la seconda intifada, arrestato nel 2002 da Israele e condannato a cinque ergastoli. Nella lista dei prigionieri politici da liberare nella fase di scambio tra Israele e Hamas, il movimento palestinese aveva inserito il suo nome, cercando di intestarsi la sua liberazione e di accreditarsi così per un futuro governo di unità nazionale. L’ex leader di Fatah invece resterà in carcere, Israele ha messo un veto su si lui e secondo gli accordi presi in Qatar sarà l’Anp insieme a un contingente Onu composto da Paesi arabi a governare la Striscia di Gaza nel prossimo futuro.

In questo momento sembra una scelta obbligata per assenza di altri attori palestinesi, ma nel lungo periodo potrebbe rivelarsi la scelta sbagliata: Abu Mazen è presidente dal 2005, e in questo ventennio la sua figura ha perso credito internamente soprattutto per le sua collaborazione con le forze israeliane in Cisgiordania durante i raid e gli arresti, tanto da essere considerato da Ahmad e da altri come lui, «un burattino nelle mani di Israele».

Tentativi falliti

Uno dei momenti di svolta della leadership palestinese poteva esserci nel 2021, quando, dopo una serie di tentativi falliti a causa dei pessimi rapporti tra Anp (quindi al-Fatah) e il governo di Hamas a Gaza, erano state indette le elezioni. Come in ogni momento cruciale per il popolo palestinese, il nome di Barghouti era venuto fuori con una sua candidatura alle presidenziali e il sostegno a una lista laica e indipendente di un altro ex leader di Fatah, Nasser Qudwa.

Senza poter dire una parola per la sua condizione di detenuto, Barghouti era in testa a tutti i sondaggi per le presidenziali, anche quelli commissionati da istituti stranieri, il suo vantaggio su Abu Mazen era di 9 punti, 33,5% contro il 24,5%, molto più indietro c’era Ismail Haniyeh di Hamas, con il 10,5%.

Non era la prima volta che Barghouti dal carcere prendeva la testa di un movimento di protesta contro l’Anp e Hamas, già nel 2017 aveva organizzato uno sciopero della fame di massa tra i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane per denunciare la loro condizione di prigionieri e per criticare proprio l’Autorità palestinese che non si interessava della loro sorte. Lo sciopero fu un successo e più di 1.200 prigionieri palestinesi aderirono per settimane.

Le elezioni del 2021 sono state rinviate perché non convenivano a nessuno degli attuali attori: Israele avrebbe dovuto rilasciare il più importante prigioniero politico, Abu Mazen avrebbe perso la presidenza e Hamas il controllo di Gaza. Quello che è accaduto 2 anni dopo è storia: il 7 ottobre 2023 è uno spartiacque per Israele, per Gaza e per tutto il Medio Oriente, e se l’obiettivo dichiarato di Netanyahu è quello di sconfiggere Hamas, consegnando Gaza all’Anp si fa l’esatto opposto, la si rafforza, con il rischio che Abu Mazen diventi il nuovo Hamid Karzai, l’ex presidente afghano richiamato dopo la caduta dei talebani ma che non ha mai governato di fatto il Paese, così come il suo successore Mohammad Ashraf Ghani, lasciando raccogliere ai talebani il consenso che loro stavano perdendo.

Sono 5 guerre e 2 intifade

«In questo momento va bene tutto, l’importante è tornare nelle nostre case e ricostruirle. Però non può essere Abu Mazen il presidente, così faremo tornare Hamas», ci dice Shadi, un palestinese di Gaza che in quasi 50 anni di vita ha vissuto più di 5 guerre e due intifade.

In questo momento Hamas ha perso tutto il gruppo dirigente, ma in poco tempo e con un presidente screditato potrebbe riorganizzarsi facilmente, sfruttando l’odio che Israele si lascia dietro dopo almeno 46mila morti e decine di migliaia di feriti e mutilati.

Il rischio è che tornino più forti di prima.

© Riproduzione riservata