A Londra il rito stanco dei Volenterosi. Gli Usa: «In Ue invasione di migranti»

Starmer, Macron e Merz si sono riuniti per discutere di difesa e pace a Kiev. Il leader ucraino è arrivato ieri in tarda serata. Berlino, Parigi e Londra convinti che Putin sia debole. Italia esclusa. Hegseth sull’immigrazione: «Quando farete qualcosa?»

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Niente di clamoroso. Niente di rivelatore o inatteso. Eppure qualcosa di comunque importante e significativo è successo a Downing Street. La coalizione dei Volenterosi si è riunita, è ancora lì, a dimostrare di resistere. Il proposito con cui il premier britannico Keir Starmer, insieme al presidente Macron e il cancelliere Merz, hanno incontrato il leader ucraino ieri a Londra non è nuovo: gli hanno assicurato che Kiev non finirà ai margini. La coalizione ha rivendicato il proprio sostegno all'U