«Abusi sui palestinesi»: tra Israele e Hamas la guerra degli stupri

Il New York Times e numerose Ong rivelano le testimonianze sui detenuti palestinesi vittime di sistematici abusi sessuali nelle strutture carcerarie dello Stato ebraico. Intanto la Knesset vara una legge per istituire un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre 2023. E un rapporto accusa Hamas di violenze sessuali «sistematiche e diffuse» sugli ostaggi

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«Sapevamo di casi di altri carcerati palestinesi a cui avevano infilato degli oggetti nel fondoschiena», ha detto Mustafa Sheeta, quarantacinquenne palestinese anima dell’organizzazione culturale Jenin Freedom Theatre, durante un colloquio con Domani avvenuto in Cisgiordania sei mesi dopo il suo rilascio. «Queste voci rendevano ancora più temibili le interazioni coi carcerieri israeliani», ha continuato, spiegando come l’incubo di subire a sua volta violenze di natura sessuale avesse accompagnat