L’accordo con l’Iran arriva sotto le bombe. Poi il tycoon si prende «due giorni» per firmare

La bozza prevede l’estensione della tregua a 60 giorni e Hormuz libera. Ma la trattativa non ha fermato nuovi attacchi americani e israeliani: colpite una base sullo Stretto e Beirut. Intanto il presidente minaccia pure l’Oman: «Se non si comporta bene lo faremo saltare in aria»

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Accordo oppure non accordo: lui ci sta pensando. Perché la bozza del memorandum finalmente c'è, esiste ed è sul suo tavolo alla Casa Bianca. Ma il presidente Trump dice di aver bisogno di tempo. Lui, sull'intesa, ci sta riflettendo: manca solo il suo via libera al testo preliminare che servirà ad estendere il cessate il fuoco di altri 60 giorni. Due mesi in cui verranno avviati poi altri negoziati: quelli sul programma nucleare. In ballo ci sarebbe uno Stretto senza restrizioni e la promessa di