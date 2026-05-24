Accordo Iran-Usa, il nodo è ancora Hormuz. E Israele pretende la «libertà d’attacco»

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Non esiste ancora – o almeno non del tutto - e non verrà firmato oggi o domani, ma ha già un nome il memorandum d'intesa preliminare destinato a chiudere l'ultima operazione americana nel Golfo: si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. È di nuovo nella capitale pakistana che le delegazioni di Usa e Iran potrebbero tornare ad incontrarsi il prossimo 5 giugno. Comunque tanti bravo a Donald Trump dal premier pakistano Shebbaz Sharif, che si è congratulato per gli «straordinari sforzi nel cercare la