Accordo Iran-Usa, il nodo è ancora Hormuz. E Israele pretende la «libertà d’attacco»

Apertura graduale dello Stretto e stop a tutte le attività belliche: il memorandum vicino alla firma. Teheran: «C’è l’ok di Khamenei». Bibi non nasconde la rabbia: «Abbiamo il diritto di difenderci». Trump manterrà il blocco navale fino al momento della firma
Non esiste ancora – o almeno non del tutto - e non verrà firmato oggi o domani, ma ha già un nome il memorandum d'intesa preliminare destinato a chiudere l'ultima operazione americana nel Golfo: si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. È di nuovo nella capitale pakistana che le delegazioni di Usa e Iran potrebbero tornare ad incontrarsi il prossimo 5 giugno. Comunque tanti bravo a Donald Trump dal premier pakistano Shebbaz Sharif, che si è congratulato per gli «straordinari sforzi nel cercare la