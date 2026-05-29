L’accordo tra Iran e Usa come una telenovela. «Verso la decisione finale»

Trump convoca i suoi alla Situation room ripetendo il suo mantra: «Teheran non avrà mai l’atomica». Gli ayatollah smentiscono la versione trumpiana della bozza d’intesa e chiedono che Pechino faccia da garante

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Navi statunitensi nello Stretto, tornate a casa: lo dice Donald Trump. Il repubblicano revoca il blocco di Hormuz a sorpresa e, per l’ennesima volta, convoca tutti nella Situation Room «per una decisione finale». Perché l’Iran «non avrà mai il nucleare», Hormuz va riaperto e funzionerà senza pedaggi, senza mine che ormai galleggiano ovunque, «senza restrizioni, in entrambe le direzioni». Peccato che da Teheran arriva il segnale opposto: non è stato raggiunto «nessun accordo definitivo», dice il