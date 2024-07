Sono almeno 42 le partenze cancellate, mentre fra i voli in arrivo le cancellazioni sono oltre 70, tre i dirottamenti su altri scali e un paio di ritardi. Azioni anche in altri aeroporti europei

L’aeroporto tedesco di Francoforte è in tilt. In un blitz gli attivisti ambientalisti di Ultima generazione hanno invaso le piste dell’aeroporto causando così la cancellazione di decine di voli. Sono almeno 42 le partenze cancellate, mentre fra i voli in arrivo le cancellazioni sono oltre 70, tre i dirottamenti su altri scali e un paio di ritardi.

Dopo due ore di blocco totale dell'operatività, le autorità dell'aeroporto sono riusciti a ripristinare due piste, di atterraggio e decollo, e riattivare in parte l'operatività di uno dei più importanti aeroporti d'Europa.

«Stiamo facendo di tutto per rimuovere gli attivisti dalle piste», ha dichiarato un portavoce dello scalo tedesco all'Afp.

Altri aeroporti coinvolti

EPA

Nella giornata del 24 luglio gli attivisti avevano interrotto per poco tempo il traffico di un altro aeroporto tedesco, quello di Colonia-Bonn, mentre altri militanti ambientalisti sono stati arrestati all'aeroporto londinese di Heathrow.

Gli organizzatori dell’azione fanno parte della rete A22, con sede a Londra, che raggruppa i movimenti impegnati nelle proteste non violente per il clima. Hanno dichiarato di voler attaccare gli aeroporti in diversi paesi nei prossimi mesi. All'inizio di luglio avevano preannunciato azioni in Gran Bretagna, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Canada, Stati Uniti e Norvegia.

Secondo gli ultimi dati, l’aviazione emette circa il 2.5 per cento delle emissioni totali di carbonio, più di quello prodotto da tanti paesi.

