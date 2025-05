Il primo importante viaggio internazionale nel secondo mandato di Donald Trump non ha un chiaro scopo politico ma si sovrappone perfettamente agli interessi privati della sua famiglia, che attraverso la Trump Organization ha triplicato gli investimenti in Medio Oriente negli ultimi quattro anni. In questa chiave va letta le missione che ha portato martedì 13 il presidente in Arabia Saudita come prima tappa, e che continua, mercoledì 14 in Qatar, poi negli Emirati Arabi. Senza passare da Israele.

Cooperazione armata

Il presidente è stato accolto a Riad dal principe ereditario Mohammed bin Salman (Mbs) con fasto e onori paragonabili soltanto alle promesse di investimento che Trump ha fatto, in prima battuta attraverso i figli e il cognato, poi traghettando i pezzi grossi della comunità economica americana, al seguito del leader per il forum degli investimenti fra Stati Uniti e Arabia Saudita.

Nella lista degli ospiti c’erano, oltre all’immancabile Elon Musk – rivitalizzato dalla tregua alla politica dei dazi che apertamente osteggia – l’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, quello di LinkedIn Reid Hoffman, le prime linee di Amazon, Google, Boeing, BlackRock, Citigroup, Ibm e molti altri.

Trump e Mbs hanno firmato accordi di cooperazione strategica fra i paesi, alcuni dei quali sono concentrati sulla cooperazione militare, compreso quello per «la modernizzazione e lo sviluppo delle forze armate saudite attraverso capacità militari future».

In questo contesto Washington e Riad hanno firmato il più grande accordo di vendita di armi della storia, per quasi 142 miliardi di dollari. I sauditi si sono impegnati in un investimento complessivo di circa seicento miliardi di dollari.

Tra gli accordi c’è anche un memorandum di intesa sull’energia, uno sulle risorse minerarie e altri con il dipartimento di Giustizia.

Air Force Qatar

La coltivazione di ottime relazioni economiche continuerà in Qatar, il paese che ha appena regalato a Trump un aereo da 400 milioni di dollari – un «palazzo nel cielo», lo ha definito il presidente Usa – che gli servirà come Air Force One durante il resto della presidenza e che poi rimarrà nella disponibilità della fondazione presidenziale.

Perfino dalla curva degli ultrà MAGA si sono levati cori di disapprovazione per avere accettato da uno stato straniero un regalo del genere. La protesta è stata scacciata dal presidente con una scrollata di spalle: «Potrei essere uno stupido e dire “no, non voglio gratuitamente un aereo così costoso”, ma penso sia stato un bel gesto».

Investimenti famigliari

Il tour mediorientale di Trump non è che il consolidamento paterno degli affari portati avanti per conto dell’organizzazione di famiglia dai figli Donald Jr. ed Eric. Una settimana fa Eric ha presentato a Dubai il progetto di un una torre residenziale da ottanta piani che «ridefinirà il concetto di lusso» anche grazie alla più grande infinity pool del mondo, che si affaccia sul grattacielo Burj Khalifa. Di recente la Trump Organization ha siglato un contratto da cinque miliardi e mezzo di dollari per costruire il Trump International Golf Club di Simaisma, in Qatar, e il veicolo finanziario di criptovalute di famiglia, World Liberty Financial, è sempre più legato a investitori mediorientali.

Il mese scorso un fondo emiratino – Dfw – ha annunciato l’acquisto di venticinque milioni di token e un altro – Mgx, guidato dal consigliere per la sicurezza nazionale degli emirati – ha usato una cripto della galassia trumpiana per un investimento da due miliardi sulla piattaforma Binance. Fra i co-fondatori di World Liberty c’è Zach Witkoff, il figlio dell’inviato speciale della Casa Bianca in Medio Oriente, Steve Witkoff.

Da lobbisti a pezzi chiave

L’attuale direttore dell’Fbi, la procuratrice generale, il direttore dell’agenzia per la protezione dell’ambiente e altri funzionari dell’amministrazione sono stati nel recente passato lobbisti o consulenti per il Qatar.

Nella missione mediorientale manca soltanto Jared Kushner, il marito della figlia Ivanka, ma la sua presenza si fa sentire attraverso gli investimenti da tre miliardi e mezzo di dollari che i fondi sovrani sauditi, qatarioti ed emiratini hanno fatto sul suo fondo.

Non stupisce, in questo contesto, che la Casa Bianca abbia colto anche questa occasione per tenere fuori dal pool dei giornalisti al seguito i cronisti delle principali agenzie di stampa.

Si tratta di una tendenza consolidata dell’èra Trump, che trova nuove conferme. «Questo cambiamento è un disservizio a tutti gli americani che meritano di sapere il più velocemente possibile quello che fa il più potente leader eletto», scrive in una nota l’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca.

