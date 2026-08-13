Afghanistan: cinque anni di oscurantismo. Eppure l’Europa sta normalizzando i talebani

Nonostante le persecuzioni sistematiche e gli abusi dei diritti umani, il regime diventa un interlocutore. Bruxelles mira a un accordo per le deportazioni, come quello già siglato in Germania dal governo Merz
A cinque anni dal ritorno al potere, i Talebani consolidano l’Emirato islamico, e a dispetto della persecuzione di genere e degli abusi dei diritti umani incassano la graduale normalizzazione del regime. Anche da parte dell’Europa, che mira a un accordo per le deportazioni, come quello già siglato dal governo tedesco. «C’è una generale tendenza alla normalizzazione», denuncia a Domani Richard Bennett, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, «in